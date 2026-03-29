韓国で出生をめぐるポジディブな指標が続いている。過去3年間0.7人台に留まった合計特殊出生率が昨年0.8人台に回復。今年1月には1.0人に迫った。出生数の増加傾向を受けて、人口の自然減少幅も4年ぶりの低水準に縮小している。【写真】他人の新生児を虐待…韓国看護師の卑劣な蛮行これは「90年代生まれ」が親世代となったことが要因とされているが、現在の増加傾向が長期化するのは難しいとの見通しも出ている。少子化問題に対応す