理想的には48時間以内の受診が望ましいとされていますが、さまざまな事情で受診が遅れてしまうこともあります。しかし数日経過してしまったからといって、決して諦める必要はありません。2週間以内であれば回復の可能性は残されており、発症からの時間に応じた治療法が検討されます。ここでは受診が遅れた場合の治療選択肢や、慢性期における生活の質の維持方法についてお伝えします。 監修医師：吉田 沙絵子（医師） 旭川医科