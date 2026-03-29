リンクをコピーする

シャーロット・ホーネッツ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年3月29日（日）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 114 - 118 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのシャーロット・ホーネッツ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがスペクトラム・センター（Charlotte）で行