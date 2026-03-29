日本代表のMF鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）は、スコットランド代表戦を振り返り、「1番良い感覚を持てた」と語った。日本代表は28日、グラスゴーの『ハムデン・パーク』で行われたキリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表と対戦し、1−0で勝利を収めた。この試合でシャドーとして先発出場した鈴木唯人は「今までの代表（での試合）の中では1番良い感覚を持てたのかなと思います」と手応えを口にし、「やり方含