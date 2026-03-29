ドウシシャは4月10日に、カラビナスタンドになるストラップ付きで持ち運びしやすい、小型ながら大風量の「ツインブレード クリアハンディファン＋」（FSB-54B）を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ブラック、ブルー、パープル、ホワイトの4色。価格は2398円。●持ち運びやすくデスクでもスタンドとして活用できる「ツインブレード クリアハンディファン＋」は、できるだけ荷物を増や