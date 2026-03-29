国際親善試合が28日に行われ、カナダ代表とアイスランド代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026を共同開催するホスト国のカナダは、アルフォンソ・デイヴィス（バイエルン／ドイツ）が負傷で不在のなか、ジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス／イタリア）がキャプテンとして先発出場。一方、欧州予選グループDで3位敗退に終わり2018年ロシア大会以来2度目のW杯出場を逃したアイスランド代表は、オーリ・オスカルソン（レア