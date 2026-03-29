日本代表は現地３月28日に開催された国際親善試合で、スコットランド代表と敵地グラスゴーで対戦。84分に途中出場の伊東純也が決勝ゴールを挙げ、１−０と接戦を制した。スコットランドの“サッカーの聖地”とも言えるハムデン・パークで行われた一戦。正直、完全アウェーの雰囲気を予想していたが、そうでもなかった。それもそのはず。とりわけ前半は両軍とも停滞感があり、会場が沸くようなシーンが少なかったのだ。