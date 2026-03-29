●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 3/27終値 決算期 1積水ハウスＲ7.41 91,30026/04 2ホテルリート6.66 77,70026/12 3ミラースＲ6.33 88,40026/02 4ＩＮＶ6.33 59,90026/06 5マリモリート6.29111,40026/06 6霞