第56回高松宮記念（GI、芝1200m）が行われる中京競馬場の馬場情報が29日、JRAより発表された。中京は芝・ダートともに「良」でスタート。芝のクッション値は「10.4／やや硬め」、芝の含水率はゴール前12.3％、4コーナー10.9％と計測された。 ■例年と違ったスピード勝負が濃厚か 週末に降雨があり、ダートは稍重も芝は良馬場スタート。土曜は芝のクッション値「9.8／標準」と、