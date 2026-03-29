◇インターリーグホワイトソックス ― ブルワーズ（2026年3月28日ミルウォーキー） ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発。開幕から2戦連続本塁打をマークし、守備でも好プレーを見せた。1―4で迎えた5回1死、ブルワーズ4番・バウアーズの一塁線を襲った強烈なゴロをダイビングキャッチ。抜ければ長打になる当たりを止め、起き上がってベースへ駆け込ん