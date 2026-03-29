きっとあなたもハマるはず 熊本のものづくりや特産品開発を取り上げる「クマモトメイド」 【写真を見る】星野リゾートもアクティビティに採用ハマる人続出！ 赤ちゃん肌のように吸い付く謎のアイテム「撫で杉」に大人が没頭してしまうワケ 今回は小国杉を使って、ユニークな発想で生まれたアイテムに迫ります。 小国町森林組合 入交律歌さん「もう、全然飽きない！」参加者「ただひたすらに癒やし！」 ハマる人