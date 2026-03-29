春特有のカラダの不調？ 春到来。寒さがやわらぐこの季節…疲れが取れなかったり、体調がすぐれなかったりしていないでしょうか？それは「春バテ」かもしれません。 【画像で見る】あなたは大丈夫？「春バテ」の症状 春は楽しいはずなのに、なんだか調子が悪い…そんな春特有のカラダの不調について、医師へ取材しました。 ◎丸田佳奈：産婦人科医日本大学医学部卒◎谷口英喜：済生会横浜市東部病院患者支援セン