◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京D）高橋と話をしたのは開幕の舞台となる東京に入る直前だった。9年目で初めての開幕ローテーション入り。“初春”を前にして、混じり気のない率直な言葉の数々を並べた。「本当に、あらためて野球選手の休みって少ないんだなって感じてます」。すぐに理解できなかったが、そういうことかと合点がいった。入団以来、度重なる故障に苦しんできた左腕。12、1月のオフシーズンを