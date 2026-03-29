ブルワーズ戦の4回、メジャーデビューから2試合連続本塁打となる2号ソロを放つホワイトソックス・村上＝ミルウォーキー（共同）【ミルウォーキー共同】米大リーグは28日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はミルウォーキーでのブルワーズ戦に「4番・一塁」で出場し、四回にメジャーデビューから2試合連続本塁打となる2号ソロを放った。ブルージェイズの岡本はアスレチックス戦に「4番・三塁」で出場し、一回に左前打を放