【牧元一の孤人焦点】新たなNHK連続テレビ小説「風、薫る」が3月30日にスタートする。明治の激動の時代に幸せを求めて生きる2人の看護師の物語で、俳優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演。2人の魅力を演出の佐々木善春さんに尋ねた。──まずは見上愛さんの印象をお聞かせください。「『演出脳』を持つ人です。脚本の読み方が僕たちに近い。演じる人物が何をハードルと思い、どう乗り越えようとし、どんな感情を