Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 「くちびるよ、震えて待て」 ――という刺激的なキャッチコピーを背負ったタンブラーが爆誕。3月6日に発売したドウシシャ（DOSHISHA）の「ONDOZONE 鬼冷え専科タンブラー」のことなのですが、商品名でも補強しているように、のどごしだけではなく唇も冷え冷えなドリンクを楽しめるアイテ