【プロレス蔵出し写真館】台風２２号の影響で、両国駅周辺は暴風雨が吹き荒れ水害被害も発生した。新日本プロレスの両国国技館大会は、そんな状況下にもかかわらず超満員１万１０００人の観衆で埋まった。今から２１年前の２００４年（平成１６年）１０月９日、この日のメインは佐々木健介が藤田和之に挑戦するＩＷＧＰヘビー級選手権試合。リングサイドでは健介の妻、元女子プロレスラーの北斗晶が２人の子供を連れて見守った。