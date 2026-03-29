TVシリーズで波乱の第2章を迎えている「仮面ライダーゼッツ」(毎週日曜午前9:00〜9:30/テレビ朝日系)と、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」(毎週日曜午前9:30〜10:00/テレビ朝日系)のWヒーローによる2本立て映画、『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティWヒーロー夏映画2026』が2026年7月24日に公開される。また