子どもを抱っこしていると手が塞がり、靴の脱着も一苦労。そんなママたちにこそチェックしてほしいのが【ワークマン】！ 多くの機能性アイテムの中から、手を使わずにスッとはける「楽ちんシューズ」にフォーカスしました。脱ぎ履きのしやすさだけでなく、高反発ソールではき心地もよさそう。名品といえそうなアイテムの魅力をご紹介します。 ふわっと軽い！ ニットスリッポンでお出かけを快適に