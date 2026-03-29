今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある2匹の猫ちゃん。投稿主さんによると、こちらの猫ちゃんたちは指示なしでパーフェクトな被写体ポーズをとっていたそうです。投稿はThreadsにて、7.6万回以上表示。いいね数は1.2万件を超えました。 【写真：『前世はプロモデル？』いっしょに椅子に座る2匹の猫…あまりにも素敵なポーズ】 きっと前世はプロモデル 今回、Threadsに投稿したのは「ららるあ」さん