息子が結婚するとき。どんなお嫁さんがやって来るのか、不安や期待が入り混じることでしょう。しかし、いくら嫁姑関係を良くしようと思っても、相手にその気がなければうまくいきません。今回は、姑の立場になった筆者の友人が体験した、お嫁さんの“困った話”を紹介します。 良い嫁姑関係を築こうと思ったら…… 息子が結婚しました。進学を機に地元を離れた息子は、そこでそのまま就職し、出会った女性とゴールインし