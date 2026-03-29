ある子猫の凛々しい「衝撃のポージング」に大きな注目が集まっています。話題の投稿は18万回以上表示され「かっっっっわいい！！！！」「上手に立てていますね！！」「好奇心旺盛だね」とのコメントが寄せられていました。 【写真：子猫を保護したと思っていたのに……まるで別の動物のような『まさかの瞬間』】 カメラが捉えた「衝撃のポーズ」 Xアカウント「2428index」に投稿されたのは、猫ちゃんのまさかの姿で