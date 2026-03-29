ダンサーグループ「CYBERJAPAN DANCERS」のYUYUが、28日までに自身のインスタグラムを更新。「めいどりーみん × CYBERJAPAN コラボカフェ開催決定」とメイド姿を披露した。「めいどりーみん」は東京・秋葉原発のメイドカフェで、海外にも店舗を展開している。 【写真】可愛いにもほどがある♡メイド姿にキュンキュン 実家の家屋が30億円という超お金持ちで、執事がいる生活をしているYUYU。現