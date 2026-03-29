森保ジャパンは、敵地でスコットランドに1-0で勝利した日本サッカー協会（JFA）は現地時間3月28日、敵地ハムデン・パークで行われた国際親善試合で、日本代表がスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利を収めた。試合終盤に値千金の決勝ゴールを挙げたMF伊東純也の活躍に、ファンからは「マジで意味分からん」と驚きの声が上がっている。試合は一進一退の攻防が続くなか、スコットランドも序盤に決定機を作ったが、日本は守護神