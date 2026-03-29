前阪神監督の岡田彰布氏が２９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、米大リーグが開幕したことを報じた。日本人メジャーリーガーで注目する選手を聞かれた岡田氏は「岡本選手ですね」と今季、ブルージェイズに加入した岡本和真内野手を挙げた。その理由を自身が「やっぱり右バッターなので」と明かし「あんまり右バッターはいい結果残してないんですよね。（カブスの）鈴木誠也はい