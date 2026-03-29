野球解説者の張本勲氏がが２９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、米大リーグが開幕しドジャースがダイヤモンドバックスに２連勝したことを報じた。ドジャース・大谷翔平投手の今季について張本氏は「楽しみですよ、見られる回数が多くなりますよ」と二刀流の完全復活に期待した。さらに「アメリカ行ってね、５０本２年続けて打つという選手はそういない。だから、リーグのホーム