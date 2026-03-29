9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、30日にカンテレ・フジテレビ系で放送されるバラエティー番組『カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞』（後10：00）に出演する。【写真】スタジオに参加した出演者たち同番組は、すごい研究結果を出したのに、なぜか日の目を見ていない研究者たちが集結し、その研究内容をプレゼン。最も熱意と研究愛を感じた研究者に「シャーベル賞」を授与する予測不能な異色の教養バ