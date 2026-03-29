“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。4月19日放送の第10話から、さらに新たなギャバン、ギャバン・ライヤが登場することになった。【写真】『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』ギャバン・ライヤ第10話から登場する新たな