フジテレビ系日曜の情報番組「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」が２９日、スタートした。冒頭、ＭＣの１人であるオズワルト・伊藤俊介が、懸案の遅刻について「これを機に生まれ変わろうと思います」と約束した。冒頭のあいさつで、伊藤は「ちょっとあの、遅刻のイメージが僕、あると思うんですけど」と切り出すと「絶対遅刻しないようにと思ってたんですけど、打ち合わせの時にスタッフさんに『遅刻しないくださいよ〜』って言われて