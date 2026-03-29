防衛省は太平洋防衛の強化に向け新たな部署を立ち上げます。【映像】慰霊式に出席した小泉防衛大臣小泉防衛大臣「太平洋側の広大な部分が防衛上の空白状態となっている状況です」太平洋戦争の激戦地、硫黄島での日米合同の慰霊式に出席した小泉防衛大臣は28日、中国の軍事活動の活発化などを念頭に太平洋側の防衛力強化が「喫緊の課題だ」と強調しました。そのうえで、対応策を検討する「太平洋防衛構想室」を4月に新設する