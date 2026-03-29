TBS系『THE TIME,』（月〜金前5：20）などで活躍するジャズ・ピアニストのRINAが28日、自身のSNSを更新し、結婚と妊娠を公表した。【画像】『THE TIME,』ピアニリスト・RINAが結婚・妊娠を公表（全文）RINAは「日頃より応援してくださる皆様へ」と書面を投稿。「私事で恐縮ではございますが、 昨年1月に結婚しましたこと、そしてこのたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は安定期に入り、9月上旬