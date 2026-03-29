アメリカとイランの直接協議の開催地とみられているパキスタンとサウジアラビア、トルコ、エジプトの外相がイラン情勢を巡り協議を行うことがわかりました。【映像】詳細な協議を行うと明らかにしたダール副首相兼外相パキスタンのダール副首相兼外相は28日、サウジアラビアなど3か国の外相が29日からイスラマバードを訪問し「地域の緊張緩和に向けた詳細な協議を行う」と明らかにしました。また、パキスタンのシャリフ首相