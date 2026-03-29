元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、28日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自宅のベッドがキングサイズだと明かした。2週連続ゲストの、おぎやはぎ小木博明（54）と健康器具「シャクティマット」の話題で盛り上がった。その流れから寝返りにも言及。田中は「深い睡眠って、寝返り打つことで生まれるらしいですから。寝返りをいかに打てるかなんですって」と