イランがUAE＝アラブ首長国連邦のドバイにあるアメリカ軍の拠点などを攻撃しウクライナの対ドローンシステムの保管庫を破壊したと明らかにしました。【映像】攻撃されたUAEのドローンシステムの保管庫イランの中央司令部の報道官は28日、ドバイのアメリカ軍の拠点などを攻撃し、ミサイルによってウクライナが提供したドローン迎撃システムの保管庫を破壊したと発表しました。現地にはウクライナの要員21人が滞在していて、死