当初は「都会的で斬新」とも2026年3月14日に茨城県の第三セクター鉄道、鹿島臨海鉄道の大洗鹿島線が開業から41年を迎えました。大洗鹿島線は水戸−鹿島サッカースタジアム間53kmを結び、列車はJR東日本鹿島線の鹿島神宮まで乗り入れています。 【写真】これが鹿島臨海鉄道の「新型車両」です！その運行開始から活躍を続けているのが、両側に運転台を備えたディーゼル車両の6000形です。6000形の形式名は、路線の開業が昭和60（