村上宗隆が開幕から2試合連発のアーチだ(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月28日、ブルワーズとの開幕第2戦に「4番・一塁」で先発出場し、4点ビハインドの4回に2試合連発となる2号ソロを放った。【動画】2戦連発だ！村上宗隆の中堅右へと運ぶ豪快アーチをチェック開幕戦では大量ビハインドの中、9回にメジャー初安打初本塁打を放った村上。1日挟んで行われた第2戦でも中堅右へと運んだ。第1打席では四球で