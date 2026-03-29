乳がんから復帰したバブルガム・ブラザーズのブラザー・コーン（70）が28日までにインスタグラムを更新。新たに染めた髪色を公開した。「髪の毛をこんな色にしてみました。色的にはダサいけど、白髪ジジイよりはまだマシかなと思って。笑」とつづり、ピンクに近い髪色で笑顔を見せている写真を公開。その上で「暇かっ」と自らツッコミを入れた。この投稿に対し「若返った」「カッコイイ」「めっちゃ似合ってますさすが」などと書