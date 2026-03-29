グラビアアイドルの新田妃奈（26）が28日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なランジェリーショットを投稿した。4月29日に3rdDVD「甘美な誘惑」が発売されるが、「発売まで約1ヶ月切りましたお楽しみにハート」とつづり、布面積が極めて少なくバストが大胆に露出され、ショーツもハイレグのようなデザインの青ランジェリー姿を公開。和室の壁にもたれかかり、両腕を上げてワキをあらわにする姿も披露した。ファンやフォロワー