ニューヨーク・ポスト紙が自動ボール・ストライク判定システム（ABS）がヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）の助けになると28日（日本時間29日）に報じた。背が高いために長年にわたり、ストライクゾーンの下と見られる球をストライクと判定されるケースが多かったからだ。ジャッジの後ろを打つコディ・ベリンジャーはジャッジの膝下の球がストライクと判定されることがいかに多いかをよく知っている。ベリンジャーは