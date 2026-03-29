レースクイーン（レースアンバサダー）央川かこ（31）が28日、インスタグラムを更新。2026年シーズンのレースアンバサダーの活動を報告をした。央川は「改めまして、2026年シーズンは【SUPER GT】【SUPER FORMULA】【スーパー耐久】の3カテゴリーのレースで年間のレースアンバサダーを務めさせて頂きます」と報告。USAと記された米国国旗をデザインしたビキニ姿を公開した。続けて「レースクイーンとして活動を始めて今年で10年目