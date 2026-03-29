◆サッカー国際親善試合日本 1―0 スコットランド（28日、英グラスゴー・ハムデンパーク）スコットランドの聖地・ハムデンパークのピッチに、見慣れない、しかし誇らしげな姿があった。左腕にキャプテンマークを巻き、左ウイングバックとして先発したMF前田大然だ。セルティックで地元ファンからも愛される韋駄天が、「人生初」という大役を任された。森保一監督からゲームキャプテンを告げられたのは、試合当日のランチ後だ