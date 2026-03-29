タレントのMatt（31）が28日までにインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。Mattは「ヤバい本当に実現した」と書き出し、「エリカ姉様とディナーする日が来るなんて」とつづり、串に刺したイチゴを手に沢尻エリカと頬を寄せたツーショットを公開した。続けて「楽しい話はもちろん、気づけばディープなお話まで。女優としての在り方や、ご自身の生き方について。まるで、まだ世に出ていない作品をひとり占めして観