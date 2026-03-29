女優の水川あさみ（42）が28日、インスタグラムを更新。愛猫との別れを報告した。水川は「ニコが14歳で虹の橋を渡りました」と、愛猫・ニコとの別れを伝えた。続けて「20代後半から一緒に過ごし、私の人生の一部である彼女が居なくなり、気配がない生活にまだまだ戸惑い辛い日々ですが、自由になったニコとこれからはいつでもどこでも一緒だという思いで自分を励ましています」と吐露。そして「ニコ、カナダまで一緒に来てくれてあ