相続税は手続きの煩雑さから多くの人が遺産整理の代行サービスを利用しているようですが、費用は安いものではありません。少しでも費用を抑えるためにマイナンバーが使えるとのことですが、果たして事実でしょうか。本記事で詳しく解説します。 相続手続きでは書類代や手数料がかさむケースがある 一般的に相続手続きでは、亡くなった方（被相続人）が保有していた口座の金融機関に出向き、各種証明書