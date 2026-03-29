突然この世を去った女優チェ・ジンシルさんの弟で、俳優兼歌手のチェ・ジニョンさんが亡くなってから16年が過ぎた。2010年3月29日、チェ・ジニョンさんは自宅で死亡したまま発見された。享年39歳は、姉と同じだった。【写真】チェ・ジンシルさんの娘「簡単じゃなかった家族」彼はチェ・ジンシルさんが亡くなった後、うつ病に苦しめられ、姉が亡くなってから約1年6カ月後に突然この世を去り、大きな衝撃を抱かせた。なお、チェ・ジ