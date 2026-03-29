ラテアートの世界観をスイーツで表現するフィオラッテから、春限定の新作ラテスイーツが登場♡コーヒーの香りとやさしい甘さが溶け合う“塩バニララテ”仕立てのティグレは、ひと口ごとにほっとする味わいが広がります。忙しい毎日の合間に、少しだけ贅沢なカフェ気分を楽しみたいときにもぴったり。今しか味わえない期間限定の一品をチェックしてみて♪ 新作ティグレの魅力 『ティグレ（