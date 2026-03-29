ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われた。G1「ドバイワールドカップ」（ダート2000メートル）に出走したフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）は、直線追い上げるも届かず2着。3着に敗れた昨年に続き、悲願の同レース制覇はならなかった。今後は4日に現地発の飛行機に乗り、5日に帰国する予定。矢作師「言い訳はできませんね。瑠星（坂井騎手）も完璧に乗ってくれた。サウジから