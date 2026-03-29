■MLBブルワーズーホワイトソックス（日本時間29日、アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのブルワーズ戦で“4番・一塁”でスタメン出場、4回の第2打席に2試合連続となるメジャー2号を放った。27日の開幕戦では日本選手6人目（松井稼頭央、城島健司、福留孝介、前田健太、筒香嘉智）となるメジャーデビュー戦での初本塁打、「いい角度で捉えられていたので良かった」と振り返った。変則日