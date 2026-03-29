All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の通形（とおがた）ミリオを演じてほしい俳優ランキングを紹介します！通形ミリオはヒーロー科3年生で、“ビッグ3”の中心的存在。どんなに苦しい状況でも笑顔を絶やさず、深刻な場面でもユーモアを忘れない明るくコミカルな性格が、