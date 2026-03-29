台湾メディアの三立新聞は28日、多くの日本人女性が「ホストに貢ぐ」ために台湾に渡って売春をしていると紹介する記事を発表した。記事はまず、日本のホストについて「『恋愛の幻覚』を演出して感情を支配することで、女性に対してホストクラブに足を運んで法外な料金を支払うよう誘導し、女性に性風俗業に従事させたり海外へ遠征して売春することを強要したりする。日本の非常に深刻な社会問題だ」と紹介した。記事によると、中国